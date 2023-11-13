В России нашли способ разгрузить курортные трассы летом

Летом во время пиковой загрузки курортных трасс необходимо создавать льготные коридоры. Это поможет разгрузить основные магистрали, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Соответствующе предложение он направил главе Минтранса Виталию Савельеву, передает RT со ссылкой на копию письма.

Во время курортного сезона летом нагрузка растет на трассу М-4 «Дон», по которой россияне добираются на личных авто до курортов Кавказа, Краснодарского края, Крыма и других, отметил Орлов. Пик загрузки приходится на июль–август, когда одновременно на юг движется большое количество машин, подчеркнул он. Из-за этого туристы вынуждены проводить часы на жаре в автомобиле.

Решить проблему можно с помощью временных коридоров, в которых автовладельцы из определенных округов могли бы получить 50%-ную скидку на проезд по платным участкам трассы М-4, считает политолог. К примеру, предоставить льготы машинам из Центрального федерального округа можно в первую неделю июля и августа, далее – авто из Северо-Западного ФО и так далее.

Такой подход, по мнению Орлова, помог бы решить проблему пробок и развести потоки автомобилей. Он призвал Савельева рассмотреть возможность введения таких коридоров «в летний период массового курортного отдыха».

Напомним, минувшим летом на трассе М-4 образовались многокилометровые пробки из автомобилей туристов, двигающихся к Черному морю. Заторы тянулись вдоль всего Черноморского побережья, начиная от Сочи.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что в России необходимо расширять сеть придорожных сервисных комплексов для автотуристов.