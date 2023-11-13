Сотрудники МЧС собираются выехать на КПП «Рафах» для эвакуации следующей группы россиян

Советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов заявил, что российские спасатели готовятся для эвакуации россиян вновь направиться на расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом, ссылаясь на его выступление в оперативном штабе в Каире, сообщает ТАСС.

По словам Мартынова, члены оперативной группы МЧС собираются выехать на КПП «Рафах» для того, чтобы эвакуировать из сектора Газа группу российских граждан численностью в 90-100 человек. Сотрудники МЧС будут находиться на месте столько времени, сколько потребуется для эвакуации всех граждан России. Он подчеркнул, что оперативная группа спасателей закончит свою работу только тогда, когда из зоны боевых действий будет вывезен последний россиянин.

Мартынов отметил, что спасатели готовы за несколько дней эвакуировать из анклава всех желающих выехать — всего около тысячи человек. При этом он подчеркнул, что не все зависит от российской стороны, так как КПП неоднократно обстреливали.

Ранее сообщалось, что группа из 70 эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.