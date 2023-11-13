Пентагон уточнил, что крушение над Средиземным морем потерпел вертолет

Крушение во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря потерпел не самолет, а вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

Американский министр обороны Ллойд Остин сделал заявление «в связи с крушением вертолета на Средиземном море».

«Мы продолжаем собирать дополнительную информацию об этом крушении <...>», — подчеркнул шеф Пентагона.

Накануне Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM) заявили, что инцидент произошел во время дозаправки в воздухе. Самолет столкнулся с технической неисправностью, в результате чего упал в море. Тип разбившегося судна не уточнили. До этого в Пентагоне сообщили, что самолет американских ВВС рухнул в Средиземном море во время учебного полета 10 ноября.

В сентябре вертолет зацепил высоковольтные провода в одном из штатов США.

Ранее вертолет Ми-8 упал в Челябинской области.