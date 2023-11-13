Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пентагон уточнил, что крушение над Средиземным морем потерпел вертолет

Пентагон: авиакатастрофа над Средиземным морем произошла с вертолетом ВВС США

close
100%
Cpl. Patrick King/Global Look Press

Крушение во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря потерпел не самолет, а вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

Американский министр обороны Ллойд Остин сделал заявление «в связи с крушением вертолета на Средиземном море».

«Мы продолжаем собирать дополнительную информацию об этом крушении <...>», — подчеркнул шеф Пентагона.

Накануне Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM) заявили, что инцидент произошел во время дозаправки в воздухе. Самолет столкнулся с технической неисправностью, в результате чего упал в море. Тип разбившегося судна не уточнили. До этого в Пентагоне сообщили, что самолет американских ВВС рухнул в Средиземном море во время учебного полета 10 ноября.

В сентябре вертолет зацепил высоковольтные провода в одном из штатов США.

Ранее вертолет Ми-8 упал в Челябинской области.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий