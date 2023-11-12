В Канаде два раза за неделю обстреляли еврейскую школу

Неизвестные два раза за неделю обстреляли еврейскую школу в городе Монреаль в Канаде. Об этом сообщил телеканал CTV.

Нападения произошли 9 и 12 ноября, при этом в обоих случаях никто не пострадал. Полицейские обнаружили в здании отверстия от пуль. В первый раз стрельбу слышали ночью, во второй — рано утром. По факту обстрела возбуждено расследование.

Всего с начала войны Израиля и ХАМАС в Монреале зафиксировано 73 преступления против еврейской общины и 25 — в отношении арабской.

До этого генсек ООН заявил об обеспокоенности ростом антисемитизма и исламофобии в мире.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.