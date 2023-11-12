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Мошенники убедили девочку, что родители попали в аварию, и инсценировали ее похищение

В ЯНАО мошенники инсценировали похищение девочки и потребовали у родителей 2 млн

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Depositphotos

В Салехарде злоумышленники убедили 10-летнюю девочку в том, что родителям нужна помощь, и инсценировали ее похищение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

11 ноября школьнице, оставшейся дома одной, поступил звонок от неизвестных. Девочку заставили выбросить мобильный телефон и сесть в уже заказанное такси. Перед этим преступники сказали потерпевшей, что ее родители попали в ДТП и им срочно нужны деньги. Испуганная школьница выполнила все указания анонимов, и оказалась в 50 километрах от города — водитель отвез ее в поселок Аксарка.

В это время злоумышленники связались с матерью девочки и заявили, что похитили ее ребенка. За возвращение дочери они потребовали у родительницы 2 млн рублей. Женщина убедилась, что телефон ребенка недоступен, и обратилась в полицию.

Полицейские отследили машину по камерам и дозвонились до водителя. Оказалось, таксист побоялся высаживать ребенка одного в неизвестном месте и все это время оставался в поселке.

Ранее россиянин инсценировал свое похищение и оказался должен государству 50 тыс. рублей.

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