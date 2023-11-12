Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Двух жителей Подмосковья заподозрили в подготовке диверсии в воинской части

Двух мужчин из Подмосковья задержали по подозрению в подготовке диверсии

close
100%
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Двух жителей Московской области задержали на территории региона за проникновение на территорию воинской части. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 8 ноября двое юношей — 18 летний Юрий М. и 19-летний Матвей М. — сумели попасть в часть в Дмитровском районе. Следствие полагает, что мужчины собирали информацию о военной технике, которую якобы собирались в будущем уничтожить. Уточняется, что особенно заинтересовали молодых людей вышки комплексов С-300.

Спустя два дня обоих подозреваемых задержали. На них завели дело по факту подготовки диверсии, за что может грозить до 20 лет тюрьмы.

11 ноября диверсанты устроили взрыв на ж/д путях в Рязанской области. В результате с рельсов сошел состав из 19 вагонов, который перевозил минеральные удобрения. Заведено дело по статье «Теракт», подозреваемых объявили в розыск. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на Урале пенсионерка собиралась поджечь военкомат, но чуть не устроила пожар в поликлинике.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий