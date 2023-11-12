Двух жителей Подмосковья заподозрили в подготовке диверсии в воинской части

Двух жителей Московской области задержали на территории региона за проникновение на территорию воинской части. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 8 ноября двое юношей — 18 летний Юрий М. и 19-летний Матвей М. — сумели попасть в часть в Дмитровском районе. Следствие полагает, что мужчины собирали информацию о военной технике, которую якобы собирались в будущем уничтожить. Уточняется, что особенно заинтересовали молодых людей вышки комплексов С-300.

Спустя два дня обоих подозреваемых задержали. На них завели дело по факту подготовки диверсии, за что может грозить до 20 лет тюрьмы.

11 ноября диверсанты устроили взрыв на ж/д путях в Рязанской области. В результате с рельсов сошел состав из 19 вагонов, который перевозил минеральные удобрения. Заведено дело по статье «Теракт», подозреваемых объявили в розыск. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на Урале пенсионерка собиралась поджечь военкомат, но чуть не устроила пожар в поликлинике.