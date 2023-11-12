Подростки ограбили тату-студию в Екатеринбурге

В микрорайоне Уралмаш двое подростков ограбили тату-салон, школьники разбили окно и вынесли наличные и технику. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел ночью 11 ноября, малолетние воры пробрались в тату-салон на Уралмаше, выбив окно. Действия грабителей попали на записи камер видеонаблюдения.

Двое подростков, которым на вид не более 13 лет, забрали несколько айпадов сотрудников, которые лежали на стойке при входе в заведение, их добычей также стали наличные.

Грабители скрылись, разбив второе окно. По данным URA.ru, проверку произошедшего проводит региональное МВД. Устанавливаются личности подростков.

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