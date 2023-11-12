Ребенок застрял на куске льдины посреди реки в Забайкалье

Помощь спасателей потребовалась школьнику, который вышел на тонкий лед на середину реки Читинки в Забайкальском крае. Об этом сообщает Департамент по гражданской обороне Забайкалья на официальной странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем 11 ноября, детей, стоящих на куске льдины далеко от берега на реке Читинке, заметили прохожие.

Двое мальчиков 9 и 12 лет бродили вдоль берега и вышли на тонкий лед, один из подростков смог сам выбраться на сушу, второй побоялся идти до берега и остался на куске льдины.

Спасатели, прибывшие на вызов, используя гидрокостюм, перенесли ребенка на берег. Медицинская помощь детям не понадобилась.

Ранее двое школьников провалились под тонкий лед на реке в Перми.