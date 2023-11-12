В Воронеже без воды остался один из районов из-за аварии

Центральный район Воронежа остался без водоснабжения из-за аварии на водоводе диаметром 700 мм. Об этом журналистам рассказал представитель мэрии города, передает РИА Новости.

По его словам, об инциденте в Центральном районе, где проживают около 80 тыс. человек, стало известно в ночь на 12 ноября. Обнаружена утечка холодной воды в камере водовода.

«В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено», — заявил представитель мэрии.

Водовод пришлось перекрыть, чтобы устранить нештатную ситуацию. Отмечается, что утечка могла произойти из-за трещины корпуса запорной арматуры в камере водовода.

В мэрии Воронежа добавили, что специалисты собираются вскрыть камеру и заменить поврежденный участок. Пока водоснабжение перекрыто, организуется подвоз питьевой и технической воды.

9 ноября сообщалось, что энергоавария оставила без света, воды и тепла более 20 тыс. жителей Владивостока. Первый инцидент случился в 04:25 мск. Электричество отключалось в домах на улицах Крыгина, Леонова, Саратовской, Сипягина, а также в Перекопском переулке. Спустя несколько минут во время работ на магистральной теплотрассе случилась вторая авария. Она оставила без тепла и горячей воды 126 многоквартирных домов и 120 домов краевой столицы.

В конце октября машины на одной из улиц Санкт-Петербурга затопило кипятком из-за прорыва трубы.

Ранее стало известно, что более 50 человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ в Москве.