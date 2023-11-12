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В Израиле заявили, что ХАМАС попробует вывезти заложников из Газы под видом беженцев

ЦАХАЛ: ХАМАС попробует вывезти заложников из Газы под видом беженцев

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Палестинская радикальная группировка ХАМАС может попытаться вывезти удерживаемых ими пленников по гуманитарным коридорам на юг сектора Газа под видом беженцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатана Конрикуса.

Представитель ЦАХАЛ упомянул об информации в СМИ, в которой говорилось, что военные Израиля искали среди покидающих северные районы Газы беженцев заложников, крича на иврите, чтобы те подошли к ним.

По словам Конрикуса, израильская армия в курсе, что ХАМАС может предпринять попытку вывезти пленных, и активно мониторит происходящее в Газе. Однако он подчеркнул, что не может сообщить каких-либо деталей о действиях ЦАХАЛ.

ХАМАС захватил заложников 7 октября во время вторжения в южные районы Израиля. Согласно данным израильской стороны, количество плененных группировкой граждан превышает 200 человек. Сообщалось, что среди заложников есть как минимум восемь людей с гражданством РФ.

Ранее стало известно, кого могут включить в списки на обмен заложниками Израиля и ХАМАС.

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Война в Израиле
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