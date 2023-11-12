В Израиле заявили, что ХАМАС попробует вывезти заложников из Газы под видом беженцев

Палестинская радикальная группировка ХАМАС может попытаться вывезти удерживаемых ими пленников по гуманитарным коридорам на юг сектора Газа под видом беженцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатана Конрикуса.

Представитель ЦАХАЛ упомянул об информации в СМИ, в которой говорилось, что военные Израиля искали среди покидающих северные районы Газы беженцев заложников, крича на иврите, чтобы те подошли к ним.

По словам Конрикуса, израильская армия в курсе, что ХАМАС может предпринять попытку вывезти пленных, и активно мониторит происходящее в Газе. Однако он подчеркнул, что не может сообщить каких-либо деталей о действиях ЦАХАЛ.

ХАМАС захватил заложников 7 октября во время вторжения в южные районы Израиля. Согласно данным израильской стороны, количество плененных группировкой граждан превышает 200 человек. Сообщалось, что среди заложников есть как минимум восемь людей с гражданством РФ.

Ранее стало известно, кого могут включить в списки на обмен заложниками Израиля и ХАМАС.