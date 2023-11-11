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Сосед напал на восьмилетнюю девочку в лифте подмосковной многоэтажки

Shot: в Подмосковье сосед напал на ребенка в лифте многоэтажки

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа сосед напал в лифте на второклассницу, мужчина трогал ребенка за интимные места и целовал. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в подъезде многоэтажки в поселке Калининец, второклассница ехала на занятия в музыкальную школу. Девочка зашла в лифт на пятом этаже, на втором в кабину сел мужчина. Как только двери закрылись, он набросился на девочку, схватил ее за ягодицы и стал целовать лицо.

Ребенок вырвался и выбежал на улицу, домой девочка возвращаться побоялась, она добежала до музыкальной школы и оттуда позвонила родителям. Семья обратилась в полицию.

Нападавшего задержали, им оказался ранее судимый 42-летний житель этого же дома. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина напал на школьницу в подъезде дома в Петербурге.

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