В Генпрокуратуре заявили о высоком уровне рецидивной преступности в России

Согласно статистическим данным за период с января по сентябрь 2023 года, уровень рецидивной преступности в России остается стабильно высоким. Об этом сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

При этом наблюдается некоторое снижение числа подобных преступлений в абсолютном выражении (с 474,6 тыс. до 457,6 тыс.), их доля среди предварительно расследованных преступлений составляет около 60%.

В общей сложности за указанный период в России было зарегистрировано более 1,5 млн преступлений, что на 1,8% ниже по сравнению с периодом за январь-сентябрь 2022 года.

В июле этого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал, что в Курской, Тюменской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях отмечена высокая криминальная активность иностранных граждан. По данным ведомства, иностранцами за пять месяцев 2023 года было совершенно более 18 тыс. преступлений.

Ранее сообщалось, что в заливе Сан-Франциско появились грабящие яхты и дома пираты.