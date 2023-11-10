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В Москве двум людям стало плохо в очереди за билетами на «Щелкунчика»

В очереди за билетами на «Щелкунчика» пострадали два человека

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Телеграм-канал «Mash»

В Москве двум людям понадобилась медицинская помощь после давки в очереди за билетами в Большой театр. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Россияне пытались приобрести билеты на балет «Щелкунчик». Для многих поклонников театра представление является ожидаемым событием, поэтому в очереди собралось много людей и произошла давка. Показ запланирован на конец декабря.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, одна из пострадавших не получила травм.

По данным Telegram-канала Mash, в очереди люди стоят уже несколько дней, но обстановка обострилась только в последние часы.

Ранее полицейские задержали людей, которые вели незаконную запись в очередь на этот балет. Как сообщили в администрации Большого театра, стихийные очереди начали собираться около касс за две недели до старта продаж.

Ранее в Петербурге в отношении психолога-педагога возбудили дело о драке на концерте.

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