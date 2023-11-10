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Экс-адвокат Пашаев подтвердил, что Виталий Бородин тоже потерял статус

Юрист Пашаев подтвердил, что автор доносов на звезд Бородин потерял статус адвоката

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Юрист Эльман Пашаев в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что автора доносов на российских звезд Виталия Бородина лишили статуса адвоката. Решение адвокатской палаты Северной Осетии Пашаев, сам неоднократно лишавшийся статуса, считает «неправильным».

«Да, в самой палате сообщили. Я считаю, это нечестно, это неправильно. Не было оснований прекратить адвокатский статус. Я знаю, за что, я знаю документ. Но враг нам не нужен, у нас врагов хватает в стране», — сказал Пашаев.

Сам глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «пока еще не знает» о потере статуса адвоката.

В пятницу, 10 ноября, издание «Московский комсомолец» сообщило, что Виталия Бородина, автора многочисленных доносов на деятелей культуры из-за их позиции по проведению Россией специальной военной операции, лишили статуса адвоката. В адвокатской палате Северной Осетии ему вменили несколько фактов нарушения адвокатской этики. В частности, Бородин совмещал правозащитную и адвокатскую деятельность, что запрещено, пишет газета.

Защитник актера Михаила Ефремова в деле о ДТП Эльман Пашаев и сам был лишен статуса адвоката в палате Северной Осетии. В сентябре 2020 года у него отобрали полномочия после неоднозначных высказываний в СМИ по делу Ефремова. Это было четвертое «изгнание» в карьере юриста. В сентябре 2022 года Пашаев сообщил, что вновь получил соответствующий статус в адвокатской палате Северной Осетии. Однако уже в октябре Федеральная палата адвокатов сообщила о «прекращении статуса».

Ранее Бородин обратился к генпрокурору с требованием провести проверку высказываний журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) во время интервью с Цыгановыми на предмет «дискредитации ВС РФ».

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