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Подмосковный склад с самолетными шинами авиакомпании S7 сгорел

Baza: в Подмосковье сгорел склад с самолетными шинами авиакомпании S7

В Подмосковье сгорел крупный склад авиакомпании S7, где хранились самолетные шины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в промышленной зоне «Технопарк», расположенной в поселке Горки Ленинские. Возгорание произошло в помещении «S7 Инжиниринг» — там на площади около 1,5 тыс. кв. м хранились самолетные шины. Там же расположен склад детских пеленок компании «Пелигрин Матен», сообщает Baza.

Пожар тушили девять пожарных расчетов, отмечает Telegram-канал. На данный момент сумма ущерба, нанесенная S7, неизвестна.

До этого в поселке Шоссейный Калининградской области из-за детской шалости сгорел склад дверей. Двое школьников нашли на улице матрас и решили проверить, как он будет гореть.

Ранее в Новосибирске загорелся контейнер с пиротехникой, пострадал один человек.

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