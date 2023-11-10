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Инвесторы Подмосковья продолжают реализацию проектов в сфере импортозамещения

Почти 24 млрд рублей вложат в импортозамещение в сельском хозяйстве Подмосковья

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Инвесторы Подмосковья продолжают реализацию проектов в сфере импортозамещения, в том числе в сельском хозяйстве, в реализацию этих проектов инвесторы вложат порядка 24 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Сегодня в Московской области реализуется 5 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения в отрасли сельского хозяйства. Суммарный объем инвестиций по проектам оценивается в 23,9 млрд рублей. На предприятиях будет создано свыше 1 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья», — сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди них проект «Птицефабрики «Элинар-Бройлер» из Наро-Фоминска. В рамках проекта планируется создание нового племенного репродуктора бройлерных кур. Инвестиции в проект — более 4 млрд рублей.

Еще один проект реализует компания «Биотех-Зоо» из Видного. В рамках проекта инвестор планирует увеличить объем и ассортимент кормов для зоопарковых животных.

Компании предоставлен земельный участок в г.о. Домодедово в рамках программы региональной поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».

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