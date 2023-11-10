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В Твери пенсионер едва не обварился в кипятке и был спасен псом соседки

В Твери пенсионера спасли из запертой квартиры благодаря псу соседки

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Оксана Кислород/Инициативная группа по защите животных/VK

В Твери пес лаем обратил внимание на запертого в квартире пожилого человека и спас ему жизнь. Этой историей поделились в «Инициативной группе по защите животных» во «ВКонтакте».

«Сегодня маленький Кусь стал настоящим героем! В подъезде, где он живет, в одной из квартир был заперт дедушка, у которого прорвало трубу с горячей водой. Дедушка просил о помощи, но никто его не слышал или не обращали внимания! Кусь же подбежал к входной двери и начал сильно рычать, лаять, шерсть дыбом, всем своим видом и голосом он заставлял хозяйку открыть дверь и выйти в подъезд!» — написали активисты.

Девушка послушалась питомца, вышла из квартиры и сразу услышала крик соседа. Она вызвала экстренные службы, и пенсионера спасли, освободив из заточения.

В июне зооволонтеры уже рассказывали о псе по кличке Кусь. Тогда четырехмесячного щенка подкинули в подъезд дома в тверском микрорайоне Литвинки. Позже стало известно, что он побывал в клинике и обзавелся именем, а через три недели у него появилась хозяйка.

Ранее в Ярославле вскрыли квартиру с замурованными в ней собаками.

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