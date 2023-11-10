Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Чукотке нашли пропавший Ан-2

На Чукотке нашли пропавший Ан-2, все на борту живы

close
100%
Андрей Сорокин/РИА «Новости»

На Чукотке найден пропавший самолет Ан-2, все находившиеся на борту живы. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

«Пропавший самолет найден. По предварительной информации, все трое человек — пилоты и пассажир — живы», — сообщил он.

При этом, по его словам, они получили различные травмы.

На борту были обнаружены два человека — второй пилот и пассажир. Капитан судна пешком ушел для поиска места связи, к нему выдвинулась поисковая группа.

До этого сообщалось, что самолет Ан-2, на борту которого было три человека, перестал выходить на связь. Самолет принадлежит компании «Стриж Авиа». Он вылетел в 1:40 мск по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и не вышел на связь по времени планируемой посадки. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что самолет перевозил груз.

Ранее Росавиация возобновила расследование посадки самолета в пшеничном поле.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий