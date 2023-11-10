На Чукотке нашли пропавший Ан-2

На Чукотке найден пропавший самолет Ан-2, все находившиеся на борту живы. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

«Пропавший самолет найден. По предварительной информации, все трое человек — пилоты и пассажир — живы», — сообщил он.

При этом, по его словам, они получили различные травмы.

На борту были обнаружены два человека — второй пилот и пассажир. Капитан судна пешком ушел для поиска места связи, к нему выдвинулась поисковая группа.

До этого сообщалось, что самолет Ан-2, на борту которого было три человека, перестал выходить на связь. Самолет принадлежит компании «Стриж Авиа». Он вылетел в 1:40 мск по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и не вышел на связь по времени планируемой посадки. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что самолет перевозил груз.

Ранее Росавиация возобновила расследование посадки самолета в пшеничном поле.