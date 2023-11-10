В Госдуме призвали ввести контроль за переводами денег со счетов пенсионеров

В России необходимо ввести контроль за крупными банковскими операциями, связанными со счетами пенсионеров. Это необходимо, чтобы вовремя выявить манипуляции третьих лиц и предотвратить мошенничество, заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Соответствующее предложение он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, передает RT со ссылкой на копию письма.

Пенсионеры часто становятся жертвами мошенников, отметил депутат. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных, службы безопасности банка, и выманивают у доверчивых граждан деньги.

Ущерб иногда может доходить до нескольких миллионов рублей. Причем вернуть переведенные мошенникам средства и найти преступников удается далеко не всегда, подчеркнул депутат.

Он призвал главу ЦБ рассмотреть возможность изменения нормативно-правовых актов, предусмотрев механизм, который позволит сотрудникам банка дополнительно проверять операции держателей карт в возрасте от 60 лет. Проводить проверки он призвал в случае, если переводы выполняются на сумму от 50 тыс. рублей.

По мнению Фёдорова, проводить дополнительные проверки нужно при запросе снятия со счета крупной суммы или электронного перевода средств. В этом случае сотрудники банка могут провести с пенсионером беседу и выяснить, не стал ли гражданин жертвой мошенников.

Ранее в Госдуме также призвали организовать горячую линию для защиты пенсионеров от телефонного мошенничества с участием банков.

Юристы, однако, эту инициативу раскритиковали, отметив, что это станет дополнительным инструментов для злоумышленников.