Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали ввести контроль за переводами денег со счетов пенсионеров

Депутат Федоров призвал ввести контроль за переводами со счетов пенсионеров

close
100%
Depositphotos

В России необходимо ввести контроль за крупными банковскими операциями, связанными со счетами пенсионеров. Это необходимо, чтобы вовремя выявить манипуляции третьих лиц и предотвратить мошенничество, заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Соответствующее предложение он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, передает RT со ссылкой на копию письма.

Пенсионеры часто становятся жертвами мошенников, отметил депутат. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных, службы безопасности банка, и выманивают у доверчивых граждан деньги.

Ущерб иногда может доходить до нескольких миллионов рублей. Причем вернуть переведенные мошенникам средства и найти преступников удается далеко не всегда, подчеркнул депутат.

Он призвал главу ЦБ рассмотреть возможность изменения нормативно-правовых актов, предусмотрев механизм, который позволит сотрудникам банка дополнительно проверять операции держателей карт в возрасте от 60 лет. Проводить проверки он призвал в случае, если переводы выполняются на сумму от 50 тыс. рублей.

По мнению Фёдорова, проводить дополнительные проверки нужно при запросе снятия со счета крупной суммы или электронного перевода средств. В этом случае сотрудники банка могут провести с пенсионером беседу и выяснить, не стал ли гражданин жертвой мошенников.

Ранее в Госдуме также призвали организовать горячую линию для защиты пенсионеров от телефонного мошенничества с участием банков.

Юристы, однако, эту инициативу раскритиковали, отметив, что это станет дополнительным инструментов для злоумышленников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий