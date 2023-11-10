На Урале пенсионерка собиралась поджечь военкомат, но чуть не устроила пожар в поликлинике

В Свердловской области поймали 69-летнюю поджигательницу поликлиники, которая перепутала здание с военкоматом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как пишет Telegram-канал, жительница Асбеста стала жертвой мошенников с Украины. По имеющей информации, они убедили поджигательницу в том, что она может спасти свои деньги, если только устроит поджог в военкомате.

Пожилая женщина решилась идти на дело, купила канистру, куда залила семь литров бензина. Ее «кураторы» даже оплатили такси до военного комиссариата на улице Чкалова, но пенсионерка отправилась к зданию, расположенному через дорогу. Там находилась поликлиника, дверь которой несколько минут она пыталась поджечь на глазах других бабушек.

Возгорание потушил охранник. Поджигательницу вскоре поймали. Во время допроса она рассказала правоохранителям об истинных причинах своего поведения и случайной ошибке, сорвавшей всю операцию.

Ранее в Ленобласти неизвестный поджег ночью Соцфонд и военкомат.