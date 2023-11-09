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Суд вынес приговор соучастникам расправы над журналисткой Дугиной

Соучастников расправы над Дугиной приговорили к одному и четырем годам колонии

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Нагатинский суд Москвы приговорил двух соучастников расправы над журналисткой Дарьей Дугиной к четырем и одному годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что бывший сотрудник МВД Иван Рыбин будет отбывать наказание в течение четырех лет, а ранее судимый Даниил Чоудхури в течение одного года.

Кроме того, суд лишил Рыбина специального звания майор полиции. Как передает ТАСС, при назначении наказания суд учел наличие находящихся на иждивении у экс-полицейского родителей, бабушки с дедушкой и несовершеннолетних детей. Было также учтено, что Чоудхури состоит на учете в онкодиспансере и обвиняется в мошенничестве по другому делу.

По версии следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Чоудхури опубликовал объявление о сборе конфиденциальных данных о Дугиной. На это предложение отозвался Рыбин, работавший инспектором ГИБДД. Мужчина воспользовался доступом к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции и продал полученные сведения о личной жизни журналистки за 3350 рублей.

До этого агентство ТАСС сообщало, что представитель гособвинения потребовал приговорить Рыбина Чоудхури к шести и двум годам колонии.

В октябре американская газета The Washington Post писала, что Дугину взорвала Служба безопасности Украины (СБУ).

Ранее в Бердянске взорвался автомобиль российского военного.

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