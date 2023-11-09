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Россиянам перечислили места с высоким риском заражения «пиролой»

Иммунолог Крючков: россияне могут заразиться «пиролой» в общественных местах

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Заразиться вариантом коронавируса «пирола» можно в общественных местах и закрытых помещениях, рассказал «Москве 24» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

При этом, по словам специалиста, риск заразиться «пиролой» в России достаточно низок.

«Пока этот вариант только-только распространяется. В середине декабря заразиться «пиролой» будет значительно легче, чем сейчас. Просто потому, что ее станет больше и, соответственно, больше контактов, которые могут привести к заболеванию», — отметил Крючков.

Заразиться данным вариантом коронавируса можно также за границей, отметил иммунолог. По его словам, это происходит из-за того, что, например, в Европе и Северной Америке «пирола» распространилась немного раньше.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова до этого говорила, что в России зафиксировано десять первых случаев инфицирования новым штаммом коронавируса «пирола», семь случаев — в Санкт-Петербурге и три случая — в Москве.

Ранее был назван основной симптом нового штамма коронавируса в России.

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