Россиянам перечислили места с высоким риском заражения «пиролой»

Заразиться вариантом коронавируса «пирола» можно в общественных местах и закрытых помещениях, рассказал «Москве 24» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

При этом, по словам специалиста, риск заразиться «пиролой» в России достаточно низок.

«Пока этот вариант только-только распространяется. В середине декабря заразиться «пиролой» будет значительно легче, чем сейчас. Просто потому, что ее станет больше и, соответственно, больше контактов, которые могут привести к заболеванию», — отметил Крючков.

Заразиться данным вариантом коронавируса можно также за границей, отметил иммунолог. По его словам, это происходит из-за того, что, например, в Европе и Северной Америке «пирола» распространилась немного раньше.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова до этого говорила, что в России зафиксировано десять первых случаев инфицирования новым штаммом коронавируса «пирола», семь случаев — в Санкт-Петербурге и три случая — в Москве.

Ранее был назван основной симптом нового штамма коронавируса в России.