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В РФ возбудили уголовное дело после ракетного удара ВСУ по Херсонской области

СК РФ возбудило уголовное дело из-за обстрела ВСУ херсонского города Скадовска

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела херсонского города Скадовска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Как указано в заявлении, сотрудники надзорного органа возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности украинских военнослужащих, организовавших и принимавших участие в атаке.

«По данным следствия, 9 ноября украинскими вооруженными формированиями произведен ракетный обстрел города Скадовска Херсонской области, в результате которого поврежден гражданский объект», — уточняется в публикации.

Днем 9 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские солдаты нанесли ракетный удар по городу Скадовску. По информации главы региона, в результате обстрела ранения получили 11 человек.

При этом Сальдо подчеркнул, что сработавшие в области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили одну из ракет в небе над населенным пунктом. Однако еще один снаряд упал в частном секторе, из-за чего несколько жилых домов оказались повреждены.

Ранее в МЧС РФ уточнили данные по пострадавшим в херсонском городе Скадовске.

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