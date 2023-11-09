В Якутии будут развивать проекты ИИ в сфере медицины

Власти Якутии и Сбербанк договорились сотрудничать в работе над проектами в сферах медицины и образования, связанными с искусственным интеллектом (ИИ), заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф после открытия кампуса «Школы 21» в Якутске.

«Мы договорились о том, что будем активно реализовывать в Якутии проекты искусственного интеллекта как в креативных индустриях, так и в других отраслях, в частности в медицине и образовании. Зачастую не хватает врачей, не хватает квалификации у врачей. А здесь искусственный интеллект будет очень большим помощником», — сказал Греф.

Он отметил, что также есть заинтересованность в сотрудничестве по благоустройству Якутска.

«Мы будем дальше делать все, чтобы взаимодействие республики Саха (Якутия) и всей экосистемы Сбера и дальше развивалось», — отметил глава республики Айсен Николаев.

Напомним, ранее Сбер открыл первый в Дальневосточном федеральном округе кампус «Школы 21».