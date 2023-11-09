Аномально теплая погода ожидается на всей территории России

В ближайшие пять дней погода 80-85% части России будет теплой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Исключением станут только шесть регионов Дальнего Востока, пишет ТАСС.

» В Магаданской области, Якутии, Хабаровском крае прогнозируются температуры на 2-4 градуса ниже нормы. Холод ожидает также Забайкалье, Бурятию и Амурскую область — там температура будет на 4-6 градусов ниже климатической нормы. В Якутии морозы ожидаются до 32-34 градусов, например, а в Забайкалье — до 17-22 градусов», — рассказал Вильфанд о регионах-исключениях.

По словам специалиста, в ближайшие дни теплее всего относительно климатической нормы будет в Красноярском крае — в Туруханском, Таймырском, Долгано-Ненецком районах температура ожидается на 12-14 градусов выше нормы. «Это значит, что ночью будет всего лишь — 15 градусов, а должны быть 25-28-градусные морозы», — сказал он.

Особенно теплая погода также ожидается на юге России — на 6-8 градусов выше нормы. «В Краснодаре, Адыгее температура днем прогнозируется на 15-20 градусов выше нормы. На Черноморском побережье будет еще теплее — до + 18-22 градусов днем», — рассказал метеоролог.

При этом жителей столицы предупредили о репетиции зимы. Начале следующей недели в Москву придет холодный фронт, из-за чего в столице похолодает. Сообщается, что примерно в 20-х числах ноября в российской столице снова потеплеет из-за теплого циклона, который придет с юго-запада. По его словам, настоящая зима ожидается не раньше декабря, тогда на улице установится стойкий минус, а снег ляжет окончательно.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.