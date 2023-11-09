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Робот раздавил рабочего в Южной Корее

В Южной Корее робот раздавил рабочего, перепутав с овощным ящиком

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По информации от Yonhap, в Южной Корее произошел несчастный случай на заводе по распределению сельхозпродукции, где роботизированный манипулятор, работающий по алгоритму, случайно прижал сотрудника к конвейерной ленте. Мужчине в итоге потребовалась срочная госпитализация. Но врачи не смогли его спасти.

Несчастный случай произошел с 40-летним мужчиной, который был ответственным за проверку датчиков роботизированных машин перед тестовым запуском. Вечером 7 ноября он поместил ящик с болгарским перцем на поддон, ожидая, что робот возьмет его и поместит на паллеты.

В процессе проверки произошла техническая ошибка: робот ошибочно принял рабочего за ящик с овощами и прижал его к конвейерной ленте, нанеся серьезные повреждения его лицу и груди. Изначально испытания должны были состояться 6 ноября, однако были перенесены из-за проблем с датчиком.

Представитель компании Donggoseong, экспортного сельскохозяйственного комплекса, которому принадлежит завод, впоследствии заявил о необходимости создания «точной и безопасной» роботизированной системы.

В это же время в Японии роботов-волков со светящимися красными глазами установили в некоторых префектурах для отпугивания медведей.

Ранее в армии США начали проводить испытания робопсов.

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