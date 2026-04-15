Моргенштерн добился отмены запрета на въезд в одну из стран

Рэпер Алишер Моргенштерн в суде добился отмены запрета на въезд в Литву
Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), которого в ноябре прошлого года внесли в список нежелательных лиц в стране, в суде добился отмены запрета на въезд в республику. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Высший административный суд Литвы.

«Решение о такой угрозе со стороны того или иного лица принимается департаментом государственной безопасности, однако этого сделано не было, поэтому запрет объявлен некомпетентной по данному вопросу инстанцией», — говорится в постановлении суда.

Суд также отметил, что при недостатке доказательных аргументов решение по артисту базировалось «на субъективных оценках и мнениях».

В ноябре 2025 года стало известно, что власти Литвы внесли рэпера в список нежелательных лиц. Ему запретили въезжать на территорию страны. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас возмущался, что Моргенштерн «публично отдает дань уважения [президенту РФ Владимиру] Путину» и «не может ответить, чей Крым».

Ранее Канье Уэсту запретили въезд в Британию.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!