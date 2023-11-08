В ООН назвали преждевременными разговоры о миротворцах ООН в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пока преждевременно говорить о возможности формирования миротворческой миссии всемирной организации в секторе Газа. Его слова передает Reuters.

«Я полагаю, что пока рано вести какие-либо разговоры подобного рода», — ответил он на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.

Генсек Организации Объединенных Наций также добавил, что создание и ввод миротворческого контингента ООН в палестинский анклав не обсуждались с властями Израиля.

Незадолго до этого Гутерриш заявил, что ООН не имеет финансов и власти, чтобы предотвратить возможный геноцид в секторе Газа. По его мнению, гуманитарный кризис в Газе уже перерос в «кризис человечества».

Ранее стало известно, что в секторе Газа разместят полевой госпиталь ОАЭ.