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В ООН назвали преждевременными разговоры о миротворцах ООН в секторе Газа

Гутерриш утверждает, что пока рано говорить о миротворцах ООН в секторе Газа

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пока преждевременно говорить о возможности формирования миротворческой миссии всемирной организации в секторе Газа. Его слова передает Reuters.

«Я полагаю, что пока рано вести какие-либо разговоры подобного рода», — ответил он на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.

Генсек Организации Объединенных Наций также добавил, что создание и ввод миротворческого контингента ООН в палестинский анклав не обсуждались с властями Израиля.

Незадолго до этого Гутерриш заявил, что ООН не имеет финансов и власти, чтобы предотвратить возможный геноцид в секторе Газа. По его мнению, гуманитарный кризис в Газе уже перерос в «кризис человечества».

Ранее стало известно, что в секторе Газа разместят полевой госпиталь ОАЭ.

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