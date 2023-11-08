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Подмосковный девятиклассник, терроризировавший свою школу, пришел на занятия с ножом

Mash: в Подпомсковье терроризировавший школу подросток пришел на занятия с ножом

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Depositphotos

В Подмосковье подросток, терроризировавший свою школу, пришел на занятия с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, 8 ноября ученик девятого класса школы в Красногорске пришел на занятия с ножом. Однако на входе в образовательное учреждение нож у школьника забрали, а охранники вызвали полицию. После этого подростка отвезли в психоневрологический диспансер.

Подросток ранее проявлял агрессию по отношению к другим школьникам, избивая их, сообщает Mash. Несовершеннолетний уже полтора года состоит на учете в детской комнате полиции, курит во время уроков и ради развлечения мешает учебному процессу. По данным Telegram-канала, хулиган держит в страхе даже учителей и родителей.

Ранее в Самарской области задержали подростка из Сызрани, готовившего теракт в школе.

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