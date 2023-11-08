В Подмосковье открыли памятник Герою России протоиерею Михаилу Васильеву

Открытие памятника-бюста Герою России протоиерею Михаилу Васильеву состоялось в главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения в подмосковной Власихе, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Глава Подмосковья Андрей Воробьев передал теплые слова тем, кто знал и помнит духовного наставника ракетчиков и десантников.

Памятник установили на Соборной площади рядом с Храмом Святой великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца. Отец Михаил был настоятелем этого храма с момента его основания в 1998 году.

Протоиерей часто посещал Донбасс, из одной такой миссии он не вернулся.

«Отец Михаил был духовным наставником — как ракетчиков, так и десантников. Напутствовал наших ребят в зоне СВО на ратный подвиг. Он побывал во множестве горячих точек и понимал, насколько парням важна поддержка — и молитвой, и просто словом. Такие люди зачастую забывают про себя, хотя вместе со всеми находятся под пулями, рискуют жизнью, стараясь помочь ближнему», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что отец Михаил вытащил с поля боя свыше 1,5 тыс. раненых солдат и офицеров. Бойцы называли его «батюшка ВДВ», и он действительно сам прыгал с парашютом вместе с молодыми десантниками, чтобы подбодрить их.

«Всегда отзывчивый, чуткий, сострадающий, он для всех находил теплые слова и мудрые наставления — таким его и запомнили прихожане. Низкий поклон семье — вдове Марии и детям. Ваш муж и отец был настоящим героем и патриотом России. Мы всегда на связи, как и прежде, будем оказывать всю необходимую помощь», — добавил глава региона.

Вдова отца Михаила Мария Васильева поблагодарила всех, кто причастен к открытию памятника, а также тем помогает семье.

«Надеюсь, что жизнь батюшки будет для всех примером. А женщинам, которые ждут своих мужей, я хотела бы пожелать, чтобы они молились, прощали им все, любили друг друга», — сказала она.

Памятный бюст создан знаменитым советским и российским скульптором, педагогом, профессором, народным художником РФ Салаватом Щербаковым.