В Китае произошел мощный взрыв сжиженного газа

В китайской провинции Сычуань произошел мощный взрыв сжиженного газа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На видеозаписи инцидента видно, как рабочих окатывает содержимым цистерны. По данным Telegram-канала, ее температура составляет –160 °C. Когда мужчины пытаются спастись бегством, происходит мощный взрыв.

О том, есть ли в результате инцидента пострадавшие, не сообщается. Прочие детали и обстоятельства инцидента также на данный момент не уточняются.

До этого двое россиян пострадали из-за взрывов на стройке екатеринбургского ЖК «Нагорный». По предварительной информации, из-за нарушения техники безопасности взорвались газовые баллоны. Двоих рабочих доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Ранее на Урале жителей домов напугал взрыв, устроенный подростками.