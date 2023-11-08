Замглавы МВД Дагестана арестовали по делу о взятках

Суд в Москве арестовал замминистра внутренних дел по Республике Дагестан и начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова по делу о взятках и превышении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Исмаилов арестован до 2 января.

8 ноября сторона обвинения просила суд арестовать Исмаилова 2 января 2024. То же попросили и для второго фигуранта дела — заместителя начальника СУ МВД Дагестана Далгата Абдулгапурова.

При этом сам Исмаилов не признал своей вины.

Сообщение о задержании Руфата Исмаилова появилось на фоне расследования инцидента в аэропорту Махачкалы 29 октября. Там произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

Сначала против Исмаилова возбудили дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере.

Ранее судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, дали условный срок.