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Глава Роспотребнадзора сообщила о новой волне заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: в РФ началась новая волна заболеваемости COVID-19

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России началась новая волна заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она отметила, что вторая осенняя волна коронавируса оказалась мощнее той, что была в сентябре.

«Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35-36 тысяч <...> И это в два раза больше, чем месяц назад», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что 30% всех заболевших COVID-19 россиян приходится на Москву, Подмосковье и Петербург. Попова добавила, что волна коронавируса продолжит распространяться по стране.

Накануне стало известно, что в России завершили вторую фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 на основе вируса гриппа, специалисты готовят отчет о ее итогах.

В начале ноября академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отмечал, что в России продолжает расти количество заболевших COVID-19, однако, по его словам, оснований для введения ограничений нет.

Ранее Минздрав обновил клинические рекомендации по лечению COVID-19.

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