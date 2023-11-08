Названы лучшие способы приготовления мяса, которые подойдут для пожилых

Представителям старшего поколения не стоит есть мясо в жареном виде. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, им лучше запекать, тушить или варить мясо.

«При жарке мяса образуются канцерогены, и это ускоряет процессы старения. К тому же желудочно-кишечный тракт пожилого человека уже функционирует не так хорошо, как раньше. Он не сможет нормально переварить жареное мясо», — пояснила Соломатина.

При этом красное мясо пожилым людям можно есть не чаще одного раза в неделю, предупредила врач. Курицу, индейку или кролика она посоветовала включать в рацион не чаще четырех раз в неделю.

«Можно делать котлеты, тефтели, то есть измельчать мясо, чтобы оно лучше усвоилось», — посоветовала диетолог.

В конце октября Елена Соломатина советовала пожилым людям включать в свой рацион морского окуня, в котором содержится много йода. По ее словам, йододефицит является распространенной проблемой у представителей старшего поколения, потому что они редко едят морепродукты.

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