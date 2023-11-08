Металлическую пружину извлекли врачи из горла шестилетнего мальчика

В Тюменской области врачи спасли шестилетнего мальчика, который случайно проглотил металлическую пружину от конструктора. Об этом сообщает Департамент здравоохранения региона.

В Областную больницу № 4 города Ишима 5 ноября привезли шестилетнего ребенка с инородным телом в глотке. Мальчик случайно проглотил металлическую пружину от конструктора во время игры.

Инородный предмет застрял между надгортанником и небной миндалиной. Удалять пружинку пришлось под общим наркозом. Врачам удалось зацепить инородное тело и извлечь его. После процедуры мальчик был отпущен домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее металлический болт извлекли врачи из пищевода младенца.