В Москве школьница захотела погладить собаку и была избита ее хозяйкой

Девочку-подростка пришлось госпитализировать после ее встречи с хозяйкой алабая. Об этом сообщает mk.ru.

6 ноября 14-летняя школьница гуляла с друзьями на севере Москвы. Около дома своей подруги она увидела женщину и мужчину с алабаем и дворняжкой. Восьмиклассница захотела погладить собаку женщины и спросила у нее разрешения, та школьнице отказала. Друзья потерпевшей также утверждают, что владелица собаки оскорбила ее.

Девочка отреагировала на слова незнакомки и посоветовала той оставить ее в покое. После чего взрослая женщина напала на пострадавшую сзади, схватила ее за волосы, а потом ударила головой об асфальт. По словам свидетелей, она также ударила жертву ногой в грудь. Несовершеннолетнюю госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом передней стенки живота.

Ее приятели позже признались, что не вмешались в конфликт, потому что испугались большого алабая. Однако они якобы просили спутника нападавшей ее успокоить, но мужчина отказался. Как оказалось, ранее он был неоднократно судим. Рецидивиста задержали привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Какое наказание грозит его подруге, пока неизвестно.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина напал на женщину и избил ногой ее собаку.