Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве школьница захотела погладить собаку и была избита ее хозяйкой

«МК»: хозяйка алабая избила 14-летнюю школьницу, которая хотела погладить собаку

close
100%
Depositphotos

Девочку-подростка пришлось госпитализировать после ее встречи с хозяйкой алабая. Об этом сообщает mk.ru.

6 ноября 14-летняя школьница гуляла с друзьями на севере Москвы. Около дома своей подруги она увидела женщину и мужчину с алабаем и дворняжкой. Восьмиклассница захотела погладить собаку женщины и спросила у нее разрешения, та школьнице отказала. Друзья потерпевшей также утверждают, что владелица собаки оскорбила ее.

Девочка отреагировала на слова незнакомки и посоветовала той оставить ее в покое. После чего взрослая женщина напала на пострадавшую сзади, схватила ее за волосы, а потом ударила головой об асфальт. По словам свидетелей, она также ударила жертву ногой в грудь. Несовершеннолетнюю госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом передней стенки живота.

Ее приятели позже признались, что не вмешались в конфликт, потому что испугались большого алабая. Однако они якобы просили спутника нападавшей ее успокоить, но мужчина отказался. Как оказалось, ранее он был неоднократно судим. Рецидивиста задержали привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Какое наказание грозит его подруге, пока неизвестно.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина напал на женщину и избил ногой ее собаку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий