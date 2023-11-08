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Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло неподалеку от побережья острова в Индонезии

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Shutterstock

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло неподалеку от побережья острова Амбон в Индонезии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Известно, что эпицентр землетрясения находился в 351 км к юго-востоку от одноименного с островом города Амбон с населением около 355 тыс. человек. Остров и город расположены в центральной части Молуккского архипелага, неподалеку от западной части острова Папуа. Очаг залегал на глубине 146 километров.

Регион Амбона является туристической зоной.

На данный момент угроза цунами объявлена не была, о пострадавших или разрушениях не сообщалось.

До этого у южного побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла.

Эпицентр располагался в 300 километрах к югу от столицы страны — города Порт-Вила, в котором проживают около 50 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км.

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