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В Якутии ищут мужчин, провалившихся под лед на снегоходе

В Якутии снегоход с тремя мужчинами провалился под лед

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Shutterstock

В Якутии снегоход с людьми провалился под лед. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в 25 километрах от села Оймякон, на реке Индигирке. По версии правоохранителей, снегоход «Буран» ушел под лед. На снегоходе находились трое мужчин. На данный момент неизвестно, по какой причине средство передвижения не смогло доставить людей до точки назначения.

Ведутся поисковые работы. Действия специалистов находятся на контроле у прокуратуры региона.

Ранее неподалеку от перевала Дятлова пропали туристы. Они планировали справляться по реке Вижай, но в оговоренное время не вышли на связь. Полиция объявила о начале розыска пропавших туристов, но впоследствии они сами вышли к населенному пункту.

Ранее в Северном море столкнулись два грузовых судна.

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