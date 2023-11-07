Палец четырехлетнего ребенка застрял в пластиковом горшке, потребовалась помощь МЧС

В Казани палец четырехлетнего мальчика застрял в пластиковом горшке, потребовалась помощь экстренных служб. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

По информации МЧС, палец ребенка застрял в отверстии пластмассового детского горшка. О том, как это произошло, ничего не сообщается. Родственники мальчика не смогли самостоятельно решить проблему и обратились за помощью к сотрудникам экстренных служб.

Прибывшие на место спасатели освободили палец мальчика при помощи слесарного инструмента. Информации о его состоянии не поступало.

«Уважаемые родители! Следите за детьми, не допускайте опасных игр!» — предупредили сотрудники МЧС.

До этого, 25 октября, трехлетняя девочка надела на голову стульчик от горшка, когда играла, но снять его не смогла. Спасатели при помощи вспомогательных инструментов аккуратно освободили девочку.

Ранее на Урале ребенок случайно закрылся в ячейке постамата.