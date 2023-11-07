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В столичном регионе будет постепенно холодать

Гидрометцентр: до конца недели в Москве и области станет холоднее

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Прогноз погоды в столичном регионе до конца недели обнародовал Гидрометцентр России. В Москве и области станет прохладнее, однако средняя температура пока превышает норму благодаря атлантическим воздушным массам, приходящим в регион с запада и юго-запада.

Сегодняшний вторник стал самым теплым днем недели: дальше температура будет постепенно понижаться.

В среду, 8 ноября, в Москве и области ожидается небольшой дождь. В столице воздух прогреется до плюс 9°С, в Подмосковье до плюс 10°С. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В четверг, 9 ноября, осадков, скорее всего, не будет. Днем в Москве плюс 5-7°С, по области плюс 3-8°С. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Десятого ноября, осадков вновь не ожидается. Днем — плюс 5-7°С, по области плюс 3-8°С. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.

В субботу, 11 ноября, дождя не будет. Температура днем плюс 3-8°С, ветер юго-западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 12 ноября, ожидается небольшой дождь. Ночью температура может опуститься ниже ноля, днём плюс 2-7°С, ветер юго-восточный до 10 м/с.

Ранее синоптики рассказали москвичам о погоде в ноябре.

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