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Против замглавы МВД Дагестана завели уголовное дело из-за взятки

УФСБ: против замглавы МВД Дагестана Исмаилова возбудили дело о взятке

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МВД РФ по Республике Дагестан

Против замминистра внутренних дел республики и начальника следственного управления Дагестана Руфата Исмаилова возбудили дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ.

Руфат Исмаилов — полковник юстиции, в органах внутренних дел служит с 1996 года. По данным «Коммерсанта», родился в Дербенте. Окончил Нижегородскую академию МВД РФ, работал заместителем начальника Дербентского ГОВД по следственной работе. На должность замминистра Исмаилов был назначен 4 декабря 2019 года, а до этого несколько месяцев занимал этот пост в качестве временно исполняющего обязанности.

Сообщение о задержании Руфата Исмаилова появилось на фоне расследования массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября.

В этот день несколько сотен человек собрались у здания аэровокзала перед прибытием самолета из Тель-Авива, в котором, как утверждалось в Telegram-каналах, якобы летели беженцы из Израиля.

Собравшиеся останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей в поиске евреев. Толпа ворвалась в здание аэровокзала, погромщики обыскивали служебные помещения в поисках прибывших из Израиля. Позднее часть людей выбежали на взлетно-посадочную полосу и пытались проникнуть в самолет, прилетевший из Тель-Авива.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.

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