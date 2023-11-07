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На Сахалине выявили первого заболевшего гонконгским гриппом

Роспотребнадзор: первый случай гонконгского гриппа выявили в Сахалинской области

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Pexels

В Сахалинской области зарегистрировали первый в регионе случай заболевания гонконгским гриппом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

»<...> Зарегистрирован один случай гриппа, этиологически связанный с вирусом гриппа А подтипа H3N2 (то есть, гонконгского гриппа)», — говорится в сообщении на сайте.

Это не первый случай заболевания гонконгским гриппом в России. В этом сезоне пациентов с этим типом гриппа находили в Тюменской и Орловской областях.

Свое название гонконгский грипп получил после пандемии 1968 года, которая началась в Гонконге, а затем распространилась на весь мир.

Инфекция развивается быстро и резко, поражая слизистую носа и ротоглотки и вызывая воспаления. Пациенты часто жалуются на насморк, высокую температуру, сухой кашель и головную боль. Такие симптомы проявляются уже через 1–2 дня после заражения.

Подробнее о том, когда ждать подъема заболеваемости гриппом, и как защититься от инфекции, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали назальную вакцину от опасного респираторно-синцитиального вируса.

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