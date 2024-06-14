Стало известно, какие телепрограммы «заставляют» переедать

Просмотр спортивных телепередач (таких как Олимпийские игры) может способствовать потере контроля над аппетитом. Об этом изданию The Conversation рассказали ученые из Гренобльской школы менеджмента и Бизнес-школы Эм Лайон (обе во Франции).

В эксперименте приняли участие 112 студентов. Их разделили на две группы и поместили в две разные аудитории для просмотра спортивных телепередач и сюжетов, не связанных с физической активностью. Каждому студенту предоставили 70-граммовую чашку конфет и попросили оценить качество телепередачи после трехминутного просмотра. Результаты показали, что участники (особенно студенты мужского пола), которые смотрели спортивные телесюжеты, съели больше конфет по сравнению с добровольцами из второй группы.

Исследователи предположили, что такая закономерность была связана с феноменом «мнимого достижения цели». Результаты многих научных работ ранее показали, что достижение небольших целей (например, завершение тренировки) может «заставить» людей почувствовать, что они заслужили вознаграждение (например, пищевое). Результаты текущего исследования показали, что ощущение «мнимого достижения цели» с последующим желание награды можно испытать даже тогда, когда успеха добивается кто-то другой (спортсмен на экране телевизора).

Ученые добавили, что женщины чаще осознанно контролируют и ограничивают количество съеденного, чтобы оставаться в рамках желаемого веса. Мужчины, у которых такая цель в большинстве случаев отсутствует, более восприимчивы к перееданию в ходе просмотра спортивных состязаний по телевизору.

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