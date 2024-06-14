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Жители Киева сообщили о взрывах в центре города

ТАСС: в Голосеевском и других центральных районах Киева произошли взрывы

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Gleb Garanich/Reuters

В центре украинской столицы произошли взрывы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев из Киева.

«Объявлена тревога, работает ПВО, взрывы слышны со стороны Голосеевского и близлежащих районов», — рассказали агентству горожане.

До этого о взрывах в Киеве сообщали ранним утром 14 июня. По данным украинских СМИ, взрыв раздался на окраине столицы Украины, а в Киевской области сработала ПВО.

Утром 13 июня государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Киевской области больше суток тушили пожар на промышленном предприятии. Накануне объект попал под обстрел со стороны российских войск, после чего здесь произошло возгорание.

Позднее Telegram-канал «Военкоры русской весны» заявил, что под удар ВС РФ попали склады с топливом аэропорта Борисполь.

Ранее на Украине заявили, что предстоящая зима будет «самой сложной».

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