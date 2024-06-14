Украинские военные обстреляли город в ЛНР

Украинские военнослужащие нанесли удар по городу Стаханов, расположенному в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт Андрей Марочко.

«Населенный пункт Стаханов <...> подвергся обстрелу», — говорится в заявлении.

Он добавил, что иная информация о произошедшем в данный момент уточняется. В том числе это касается возможных разрушений и пострадавших среди гражданского населения.

Днем 13 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта на территории региона. В частности, под обстрел попал город Новая Каховка. По словам главы субъекта, в результате действий украинских войск пострадали 66-летний мужчина и 78-летняя женщина. Последнюю спасти не удалось.

Вторым населенным пунктом, подвергшемся атаке, стал город Алешки. Здесь ранения получили двое мирных граждан 1989 и 1994 годов рождения. Их вместе с пострадавшим жителем Новой Каховки доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее в Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль, в салоне которого находились двое мирных жителей.