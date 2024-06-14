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В МИД РФ заявили об отсутствии юрсилы у договора о безопасности между Украиной и США

Захарова назвала соглашения США и Украины по безопасности простыми бумажками

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США являются «простыми бумажками», которые не имеют юридической силы. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Где-то даже пресс-релизы поважнее будут», — отметила дипломат.

Накануне президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на саммите G7 соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. США будут в течение 10 лет предоставлять Украине военную продукцию, разведданные, а также тренировать солдат украинской армии и развивать военно-промышленный комплекс страны.

Директор Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Джонс заявил, что договор о гарантиях безопасности между Вашингтоном и Киевом не отражает желаний Украины по вступлению в НАТО.

Ранее стало известно, что США будут добиваться выделения средств Украине «в условиях войны и мира».

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