Устроившего стрельбу боксера Иванова арестовали

Устроившего стрельбу у ресторана в Москве 37-летнего боксера Никиту Иванова заключили под стражу. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В судебном заседании обвиняемый просил не заключать его под стражу, отметили в ведомстве. Спортсмен заявил, что скрываться не намерен и вину свою не признавал. Однако судья решил заключить его под стражу.

Конфликт со стрельбой с участием спортсмена произошел 5 ноября у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве. В результате инцидента четыре человека пострадали. По данным СМИ, конфликт спровоцировал чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Три года назад боксер уже привлекал внимание полиции, когда избил своего коллегу Бассира Мирсиябова, после чего тот попал в реанимацию. Федерация бокса России пообещала провести разбирательство.

Сообщалось, что в результате конфликта 5 ноября у трех человек были выявлены огнестрельные ранения, еще у одного — сломан нос.

После случившегося Иванов рассказал, как готов помочь пострадавшим.Он заявил, что готов оплатить лечение пострадавшим.

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