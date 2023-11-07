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В Рособрнадзоре прокомментировали идею об отмене ЕГЭ для некоторых выпускников

Рособрнадзор: отмена ЕГЭ для отдельных категорий выпускников требует обсуждения

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РИА Новости

Вопрос об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для части выпускников еще нужно обсудить. Об этом заявили в Рособрнадзоре, пишет РИА Новости.

До этого зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил сделать ЕГЭ добровольным форматом экзамена.

В ведомстве добавили, что к ним часто поступают предложения, где просят изменить ЕГЭ. Например, часто просят освободить от сдачи экзамена тех выпускников, кто не планирует поступать в вузы сразу после окончания школы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова уже выступила с инициативой привлекать студентов педагогических вузов для работы на пунктах проведения ЕГЭ вместо учителей. Такое предложение депутат направила в письме министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

По мнению парламентария, учащиеся вполне способны справиться в организаторской работой на госэкзаменах и тем самым разгрузить учителей, для которых «деятельность в качестве организатора на ППЭ является источником стресса и повышенной утомляемости педагога».

Ранее в России поддержали идею создания аналога Пушкинской карты для учителей.

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