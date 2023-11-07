В Госдуме дали оценку идее платить россиянкам в случае отказа от аборта

Предложение выплачивать россиянкам деньги за решение отказаться от аборта является сомнительным и безнравственным, считают депутаты Государственной думы Нина Останина и Ксения Горяева. Об этом сообщает «Лента.ру».

Парламентарии оценили инициативу коллеги, депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Останина исключила вероятность законодательного развития данной инициативы.

«Россиянки, так же как и их дети, не продаются. Купля-продажа [людей] — это уголовно наказуемое деяние, согласно нашему Уголовному кодексу, независимо от того, покупает физическое лицо либо государство», — подчеркнула Останина.

По ее словам, такая идея является неуважительной по отношению к женщинам.

Схожей позиции придерживается первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Депутат обратила внимание, что есть программа материнского капитала, предусматривающая государственную выплату за рождение ребенка в размере почти 600 тыс. рублей.

До этого в Тверской области приняли закон об ответственности за склонение к абортам.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.