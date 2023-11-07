Врач рассказала, можно ли пожилым людям есть хурму

Пожилым людям, у которых есть сахарный диабет, не стоит есть хурму. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«При сахарном диабете нежелательно употреблять хурму, потому что она имеет высокий гликемический индекс и будет влиять на показатели глюкозы в крови», — пояснила эксперт.

Кроме того, по ее словам, данный продукт не рекомендуется потреблять тем, у кого есть заболевания пищеварительной системы. Это обусловлено тем, что он имеет волокнистую структуру и является грубой пищей. Еще одна категория граждан, кому стоит ограничить потребление хурмы, — люди с аллергией и индивидуальной непереносимостью этого продукта.

«Если у пожилого человека нет проблем со здоровьем, то есть хурму можно. Она содержит большое количество витамина A, железа, йода, калия и магния», — заключила Мухина.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева до этого говорила, что недозревшая хурма может быть опасна для здоровья маленьких детей и людей, испытывающих сложности с глотанием пищи.

Ранее были названы полезные свойства хурмы.